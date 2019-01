I FORM tester: Træningsbootcamp

Annes forløb

Hvis du vil efterabe Anne, skal du styrketræne i 60 minutter 3 gange om ugen. Hver gang skal alle de store muskelgrupper arbejdes godt igennem, og du skal presse dig selv. Vægten skal være så tung, at du kun kan klare 10-12 gentagelser, før du trænger til en pause. Ud over træningen i fitnesscenteret skal du øge dit generelle aktivitetsniveau og gå minimum 10.000 skridt dagligt for at styrke kredsløbet og øge forbrændingen yderligere.

Anne er desuden blevet rådet til at bruge sin sunde fornuft og især stræbe efter at få spist flere grøntsager, holde igen med slik, sodavand og kage og mærke efter, om hun behøver at spise to portioner. Der har dog ikke været nogen forbud, og hun har ikke fået en konkret kostplan.

Anne har, mens forsøget stod på, fået hjælp fra en personlig træner, der har trænet med hende et par gange ugentligt. Har du ikke mulighed for at investere i sådan én, kan du her stjæle et program, der minder fuldstændig om det, Anne har fulgt.