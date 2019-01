I FORM tester: Low carb-kuren

Mariannes forløb

Vi har udfordret Marianne med en low carb-kur. Dem findes der et hav af, fx Dukan-kuren, LCHF eller Atkins. Fælles for dem er, at du skal undgå eller skære kraftigt ned på kulhydrater som brød, pasta, sodavand, frugt, gryn, ris, kartofler og kage. Hvis du vil kaste dig over en low carb-kur som den, Marianne har testet, anbefaler vi, at du holder snor i kulhydraterne, men ikke at du dropper dem helt. På den måde kan du stadig få grøntsager, nødder, bær og frugt, som indeholder vigtige fibre, antioxidanter og vitaminer, som din krop har brug for.

Marianne er foruden kostændringerne blevet bedt om ikke at drikke alkohol eller andet med kalorier i og at være aktiv mindst en halv time hver dag. Men hun har ikke fået noget loft over, hvor meget eller hvornår hun må spise. Hvis du vil have gode tips til at spise low carb på en sund måde, kan du se eksempler på en dagskost eller finde inspiration i vores store katalog af low carb-opskrifter lige her.