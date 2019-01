I FORM tester: Sense-kuren

Karinas forløb

Topmotiveret for at smide nogle kilo har Karina levet efter Sense-principperne i fem uger. Her må du spise næsten, som du plejer, men du bruger dine hænder til at “veje” maden af, så du ikke får for mange kalorier. Hænderne bruger du også til at styre fordelingen af maden, så du får rigtigt mange grøntsager samt lidt mere protein fra fx kød, fisk og mejeriprodukter, end vi normalt anbefales, og til gengæld lidt færre kulhydrater fra eksempelvis brød, ris og pasta.

Som hovedregel skal du på Sense-kuren holde dig til hovedmåltiderne og undgå snacks og mellemmåltider. Du kan her se, præcis hvordan du skal sammensætte dine måltider på kuren og gøre Karina kunsten efter.

Der er heller ingen krav om, at der skal dyrkes motion på Sense-kuren, og da Karina altid har elsket at træne og i forvejen er meget flittig med både løb, cykling og styrketræning, har vi ikke bedt hende om at motionere yderligere.