3. Vægttabet på ketodiæten er bare vand

FALSK, MEN...

Du kan snildt tabe fedt, hvis du følger ketodiæten over en længere periode. I den første tid, hvor kiloene typisk rasler hurtigst af, skyldes vægttabet dog primært tab af vand. Årsagen er, at du hen over de første dage tømmer kroppens lagre af kulhydrater.

Disse såkaldte glykogendepoter, som gemmer sig i musklerne og leveren, binder en masse vand. I takt med at du løber tør for kulhydrater, fraskilles vandet. Du kan snildt tømme et halvt kilo kulhydrat ud af kroppen, og da hvert gram binder tre gram vand, ryger der langt over en liter vand med ud. Resultatet er et vægttab på 1,5-2 kg, som dog kommer retur i det øjeblik, du begynder at spise kulhydrater igen.

Hvor meget du i øvrigt taber dig, mens du følger ketodiæten, er meget forskelligt. De fleste mennesker vil i løbet af få dage få en nedsat appetit, som gør det muligt at tøjle kalorieindtaget. Når det er sagt, kan du også godt tage på under ketodiæten – især hvis du har en god appetit og tager for dig af de fede sager.