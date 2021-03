11 veje til motion, der ikke kræver et fitnesscenter

Dem med udstyr

4. Træn din core og balance med Stand Up Paddle

Stand Up Paddle er en glimrende måde at træne hele kroppen. Når du padler gennem vandet, arbejder dine lårmuskler, skuldre, arme og knæ for at drive dig fremad. Samtidig får du frisk luft – og måske en dukkert, hvis balancen glipper.

Udfordr din balanceevne: Føler du dig godt tilpas på brættet, kan du udfordre din balanceevne ved at dyrke yoga. Bevæg dig langsomt og kontrolleret i forskellige yoga-positioner – jo sværere øvelser, desto større er chancen for et havdyp.

Få stærk core: Supplér en skøn padletur med en hurtig omgang styrketræning på brættet. Find balancen, og lav herefter 3 x 10 maveøvelser, eller forsøg dig med 1 minuts planke. Du vil opleve, at det er meget hårdere end normalt, fordi dine muskler samtidig skal holde balancen.





5. Få stærke ben og høj puls med en cykeltur

Du behøver ikke at ligne en fra Tour de France for at få stærke stænger på cyklen. På en aktiv cykeltur stimulerer du både dit hjerte, dine lunger og dit kredsløb. Du forbrænder samtidig hurtigt kalorier på cyklen, og når der er modstand i pedalerne, opbygger du også muskelmasse omkring baller, haser og lår.

Planlæg din rute på forhånd: Brug fx I FORMs ruteplanner, så er du godt forberedt.

Kom godt i gang: Start ud med 5 minutters rolig cykling. Fortsæt herefter i højere tempo, så du får pulsen op, og kør så længe du lyster. Afslut cykelturen med 5 minutters rolig cykling igen. Så får du opvarmet dine muskler bedst muligt, så du undgår skader.

Supplér cykelturen med intervaller: Træn i intervaller ved at give den fuld gas i pedalerne i et par minutter. Kør herefter roligt i et par minutter, hvorefter du igen giver den gas. Intervalkørsel kan med fordel lægges ind midt på turen.





6. Få mental ro og stærke arme i en kajak

At ro i kajak er både mentalt og fysisk en god måde at træne på. Når du ror, udfordrer du flere af de store muskelgrupper såsom mave, ryg, skuldre og baller. Samtidig er roning skånsomt for leddene.

Find ro med længere ture: Ro i et moderat tempo 20-30 minutter ad gangen. Du får pulsen op, styrker din udholdenhed, og så bidrager de smukke omgivelser til en rar indre ro.

Få pulsen op med korte intervaller: Ro så hurtigt du kan i 3-5 minutter, og ro så langsomt i 10 minutter. Fortsæt sådan hele turen. Det styrker både din kondition og din udholdenhed.