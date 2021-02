Min talje er mere markeret nu, end da jeg begyndte. Jeg kan se, at jeg har mindre fedt omkring taljen, er stærkere i mavemusklerne, og jeg har tabt 4 cm, så det er da et ganske godt resultat af kun at bruge hulahopringen. Jeg kan virkelig mærke, at denne form for træning giver noget for maven og især taljen.

Blå mærker af hulahopring

Man kan mærke, hvordan musklerne skal spænde op for at håndtere vægten. Det er utrolig nemt at holde hulahopringen kørende omkring taljen, fordi den vejer 1,7 kilo og derfor er meget tungere end de tynde plasticringe, man brugte som barn. Til gengæld gjorde det meget ondt, når jeg svingede ringen rundt i begyndelsen, og jeg fik blå mærker i taljen.

Det tog ca. to ugers træning, før de forsvandt og min mave havde vænnet sig til belastningen, men så kunne jeg hulahoppe i en halv time uden problemer. Måske kan det også hænge sammen med, at der var mere fedt i starten, som der så blev mindre af. En hel tøjstørrelse!

Bortset fra de blå mærker har det været rigtig sjovt at træne med hulahopringen, ikke mindst når vi var to til træningen. Mit indre barn kom frem, og tankerne fløj tilbage til dengang, jeg som barn legede med hulahopring. Det er et fedt koncept at kombinere leg med træning – og det gør det nemmere at få trænet maven.