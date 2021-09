En svag, utrænet ryg er årsag til mange rygproblemer. De fleste vil kunne forebygges med styrketræning. Stærke rygmuskler beskytter din rygsøjle og gør det lettere at løfte tunge ting i hverdagen og til træning. Rygstrækkermusklerne er en del af din holdningsmuskulatur, der hjælper med til at holde kroppen rank og oprejst.

Hvor længe kunne du holde overkroppen oppe?

Se i skemaet herunder, hvad din præstation svarer til. Find først din aldersgruppe og se så, hvad dit resultat svarer til. Er du fx 45 år og kunne holde stillingen i 90 sekunder, så er dit styrkeniveau godt.

Vil du have hjælp til at få en stærkere ryg og forebygge smerter? Så har vi et program til dig lige HER