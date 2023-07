3 effektive rygøvelser

Øvelsen styrker hele ryggens muskulatur samt ryggens evne til at rotere. Desuden styrker du dine skuldre, baller og baglår.

Sådan gør du: Stil dig på alle fire med hænderne lige under skuldrene og knæene under hofterne. Hold ryggen ret, og sug maven ind. Løft højre arm skråt op i luften ud for dit øre, og løft samtidig venstre ben op og strakt bagud. Sørg for at strække helt ud i arm og ben, og hold hele tiden nakken i forlængelse af rygsøjlen. Hold stillingen et øjeblik, og sænk så kontrolleret igen.

Gentag med modsatte arm og ben.