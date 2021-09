Mavemuskulaturen beskytter dine organer og er ansvarlig for at bøje og stabilisere rygsøjlen samt overføre kraft fra ben til arme. Dine mavemuskler hjælper, når du fx skal rejse dig fra liggende stilling. En flad mave med sixpack er i den grad blevet et tegn på muskler, men dette handler dog mere om en lav fedtprocent end reel styrke.

OBS! Undgå at sjuske. Selvom du prøver at tage flest muligt mavebøjninger, skal de udføres med kontrol, så du ikke bliver øm i din lænd.

Hvor mange mavebøjninger kunne du tage?

Se i skemaet herunder, hvad din præstation svarer til. Find først din aldersgruppe og se så, hvad dit resultat svarer til. Er du fx 45 år og kunne tage 25 mavebøjninger, så er dit styrkeniveau godt.

