Find ro i hovedet

Forskere har flere gange påvist, at folk med stress har en højere risiko for at døje med rygproblemer. Det kan bl.a. skyldes, at stress giver muskelspændinger i kroppen og ryggen og kan føre til dårligere søvn, mindre mentalt overskud og andre ting, som øger risikoen for smerter og får dem til at føles kraftigere. Der kan være mange årsager til stress – lige fra jobpres til problemer i parforholdet – og mange måder at komme det til livs på, fx at søge professionel hjælp.

Hold dig slank

Et par kilo for meget på vægten er ikke noget at være bekymret for, men er du 20-30 kilo overvægtig eller mere, kan det påvirke din ryg negativt. Dels fordi det kan medføre inflammation, også kaldet betændelse, i kroppen, og dels fordi den ekstra vægt giver større tryk og mere slid på vævet i ryggen. Et andet problem er, at du ikke kan bevæge dig lige så frit, når fx maven er i vejen. Det betyder, at ryggen bliver mindre smidig, og de samme led bliver belastet igen og igen. Sørg derfor for at skrue op for grøntsagerne og ned for søde og fede sager, sluk tørsten i vand, og få så meget motion og bevægelse ind i hverdagen som muligt. Det i sig selv vil også være rigtig godt for ryggen.