Derfor er elastikken perfekt

Den fylder ingenting – En elastik kan du have liggende i skuffen, og du kan finde den frem på et øjeblik. Det er meget afgørende. Hvis det bliver besværligt at lave øvelserne, fx hvis der kræves tungt, stort eller dyrt udstyr, er der stor risiko for, at øvelserne aldrig bliver til noget.

Den udfordrer skulderen – Når du træner med en elastik, skal den hele tiden holdes i spænd. Det er ret irriterende for skulderens stabilitet og dermed ret udfordrende for den. En elastik kræver derfor mere af musklerne end fx en håndvægt, der er mere stabil.

Hvilken træningselastik skal jeg købe?