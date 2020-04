2. Indstil bord og stol

Når du sidder ned, skal du indstille bord, stol og computer, så de indbyrdes passer til hinanden og til dig. Sørg for, at du ikke behøver at hæve dine skuldre, men at de hænger afslappet ned, når du arbejder.

Desuden skal dine underarme kunne hvile på bordpladen, når du bruger tastaturet. Prøv dig ellers frem, for der findes ikke én korrekt siddestilling.