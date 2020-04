HVERDAGSBEVÆGELSER, DER OGSÅ KAN DRILLE

Du behøver ikke altid at tage en test for at fornemme, om dine skuldre har det godt. I hverdagen er der nemlig masser af bevægelser, der kan volde besvær og gøre ondt, hvis det kniber med skuldrenes bevægelighed.

Tænk på, hvordan du har det, når du udfører disse almindelige hverdagsaktiviteter, og overvej så lige, om de volder dig smerter eller problemer:

Vaske hår

Tage tøj af og på

Tørre hår med en føntørrer

Kaste, fx bolde til din hund

Åbne/lukke din bh på ryggen

Tage varer ned fra de øverste hylder

Hænge vasketøj op

Klappe over hovedet til en koncert

Sove på siden

Nå noget i det øverste køkkenskab