Sådan passer du på dine skuldre

Hvordan passer du bedst på dine skuldre?

Syv ud af 10 vil på et tidspunkt i livet opleve stivhed og smerter fra skuldrene. Smerterne kan komme akut i forbindelse med en skade, men for de fleste opstår problemerne gradvist, fordi vi bruger skuldrene forkert.

Står det værre til med skulderen? Så tjek her, om du har en frossen skulder

Heldigvis er der rigtig meget, du selv kan gøre for at passe på dine skuldre.

Dette skal du gøre for at passe på skuldrene

Husk din ryg

Har du problemer med begge skuldre, er der stor sandsynlighed for, at det skyldes, at din rygsøjle ikke er stabil og bevægelig nok. Så skal dine skuldre nemlig arbejde ekstra hårdt for at kompensere. Sørg derfor for at holde din øvre ryg smidig. Det kan du gøre ved at bevæge den i alle retninger, strække dig og trække vejret dybt i løbet af dagen samt styrke musklerne mellem skulderbladene, når du træner.

Her finder du den bedste øvelse for dine skuldre

Sov med armene nede

Det er rart at slynge armene over hovedet i drømmeland, men dine skuldre er ikke helt enige. De vil helst have, at du holder dem nede. Det belaster nemlig området, når du ligger med armene over hovedet i længere tid, så der er risiko for, at du klemmer og overstrækker i dine skuldre.