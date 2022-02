Disse fire lår- og balleøvelser er perfekt til dig, der gerne vil kunne rejse dig fra en lav stol, gå på trapper, let komme ind og ud af en bil, gå hurtigt nok til at kunne nå over for grønt lys, samt afhjælpe knæproblemer - hele livet.

Vi guider dig trin for trin til stærkere lår og baller!