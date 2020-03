6 tips til at få det bedste ud af din gåtur

5. Få pulsen op på din gåtur

Ønsker du at forbedre din kondition på din gåtur, så planlæg, at du rammer trapper eller et bakket terræn undervejs. Det vil automatisk skabe intervaltræning under din gåtur.

Vil du gøre din gåtur endnu mere effektiv, kan du også sætte farten op. Ved at øge hastigheden vil din puls ryge op. Jo mere pulsen ryger op, jo bedre er det for kredsløbet og dermed sundheden og forbrændingen.

Et studie fra Storbritannien viser, at de hurtige skridt kan forlænge din levetid. I studiet har forskerne fulgt hele 474.919 mennesker over en periode på ti år. Forsøgspersonerne skulle selv definere, om de gik langsomt, gennemsnitligt eller i et raskt tempo. De personer, der gik rask til, havde den højeste forventede levealder uanset deres vægt. Forskerne mener derfor at være tættere på at konkludere, at aktivitet betyder mere end fx kilo, når det handler om et langt liv. Så det er bare med at snøre gå-skoene og sætte farten op!

Hvis du vil konkurrere med dig selv, er det en god idé at tracke din tur. Få hjælp af en app eller et aktivitetsur, og prøv at se om du kan slå dine egne tider.

