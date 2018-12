Hvis dit mål er at bevæge dig mere eller at sove bedre, så er et aktivitetsur med skridttæller en af de bedste investeringer, du kan kaste dig ud i.

Undersøgelser viser, at vi alene ved at anskaffe os en skridttæller begynder at bevæge os mere – op mod 1,5 km om dagen! Den lille måler får os helt enkelt til at gå mere, end vi plejer, fordi vi hele tiden kan følge med i, hvor meget vi bevæger os og nemt kan se, at hvert eneste skridt tæller.

Få aktivitetsur til rabat-pris!

Lige nu kan du få aktivitetsuret Active Fit Tracker med indbygget skridttæller, søvn- og pulsmåler med kæmpe rabat sammen med dit nye abonnement på I FORM.

Hvis du vil gøre noget godt for din sundhed, kan dette være en genial investering. Ikke alene får du et aktivitetsur, som booster din motivation målbart. Du får også fire numre af Danmarks bedste og flotteste sundhedsmagasin med masser af motivation og konkret, brugbar viden skrevet af landet førende sundheds-eksperter.

Med I FORM i hånden og Active Fit Trackeren om håndleddet kan du forøge dine chancer for at nå dine sunde mål radikalt. Bliv ikke overrasket, hvis du pludselig står og squatter, mens æggene koger færdige eller helt frivilligt melder dig til gå med hunden eller bære skraldet ud, fordi du kan se, at det hele tæller og er med til at gøre dig sundere og stærkere.