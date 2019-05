Småjusteringer kan optimere din gåtur

GANG – nemmere motion finder du ikke

Er du en af dem, der tænker, at gang er for nemt til at være “rigtig” motion, så læs med her. Du kan nemlig sagtens gå dig både sund, stærk og slank – og tilmed også i godt humør. Tricket er at få pulsen godt op undervejs. Når du skruer op for tempoet på dine gåture, stiger din puls. Det er vigtigt, da det ilter blodet og træner både hjerte, kredsløb, kondition og forbrænding.

Selvom du har fart på, kan du sagtens gå hver eneste dag uden at risikere skader. Gang er nemlig meget mere skånsomt end løb, fordi du konstant har en fod i jorden og dermed undgår hårde stød op gennem kroppen, når du lander.

Et stort plus ved gang er også, at dit blodsukker holdes mere stabilt end ved højintens træning. Det betyder, at du ikke har tendens til at overspise i samme omfang efter en gåtur, som hvis du havde løbet.

Det afgørende for motion er, at du rent faktisk får det gjort – og her har gang også noget at prale af. Undersøgelser viser nemlig, at gang er den motionsform, som flest mennesker har held med at gøre til en god vane. Selv den smukkeste gåtur kan dog blive lidt kedelig dag efter dag, så tjek vores gode tips til, hvordan du skaber variation.