3. Du har ikke testet dine sko på forhånd

Problem: Du risikerer at få vabler, hvis du bevæger dig ud på en længere tur i splinternye sko eller vandrestøvler.

Løsning: Gå lidt rundt derhjemme i dine nye sko eller støvler. Start med korte ture, og øg derefter gradvist distancen.





4. Du spænder i dine skuldre

Problem: Går du med løftede skuldre, kan det give spændinger og på sigt smerter i skuldre og nakke.

Løsning: Vær bevidst om at holde dine skuldre nede, så du ikke går og spænder.





5. Du har for meget tøj på

Problem: Du kommer til at svede og må derfor gå i halvfugtigt tøj, hvilket ikke er rart og kan føre til, at du efterfølgende begynder at fryse.

Tager du noget af tøjet af, skal du gå og slæbe på det resten af turen, hvilket også er irriterende.

Løsning: Det bedste råd er at gå med så lidt tøj som muligt efter vejrforholdene. For de fleste er det rarest, at man føler sig en lille smule kold i starten af gåturen. Du får hurtigt varmen og undgår at koge over.

Sørg for at have uld eller svedtransporterende undertøj på inderst og et vindtæt lag yderst.

Overvej, om du har brug for at have et vandtæt yderlag med.