1. Det er nemt

Det her er nok den allerstørste fordel ved at gå, for jo nemmere motion er, jo større sandsynlighed er der for, at du får det gjort. Gang føles fx ikke nær så hårdt som løb, og derfor er succesraten højere her.

Alle kan være med, når det gælder gang, og det kræver hverken en god grundform, instruktion, fancy fitnesstøj eller omklædning. Du kan gå hvor som helst og når som helst – også når du er på ferie.





2. Det er gratis

Endnu et godt argument, der tiltaler de fleste. Gang kræver et par sko, som er gode at gå i, men ellers er der hverken udgifter til udstyr, kontingent eller transport. Du snører bare skoene, åbner din dør – og går.





3. Det er skånsomt for din krop

Når du trasker afsted, har du konstant en fod i jorden. Derfor er gang langt mindre belastende for dine led og sener, end hvis du løber en tur, og dermed sænker du risikoen for skader.

Er du overvægtig, er det ekstra godt at vælge gang frem for løb, idet de ekstra kilo ellers vil belaste dine led, sener og knæ væsentligt.