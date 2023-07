Crossfit: Få styr på træningsformen

Filosofien bag crossfit er at skabe den komplette atlet – og hvem vil ikke gerne være det? Træningen er hård, men samtidig sjov og utrolig varieret. Og så finder man en særlig holdånd, som man ellers typisk kender fra fodbold, håndbold og andre former for holdsport, hvor man er afhængig af hinanden.

Det står i skarp kontrast til traditionel styrketræning, der oftest er en ensom kamp mod vægtene. For nogle er det desuden et plus, at både træningen og omgivelserne er mere rå end i det ‘pæne’ fitnessunivers.