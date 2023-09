7 gener efter en fødsel, som ingen fortæller dig om

En fødsel kan være lang og udmattende, og i den første tid med en lille ny får du måske ikke meget søvn. Læg dertil de ændringer i hormonniveauerne, der sker lige omkring fødslen, og den kæmpe omvæltning det er at blive mor – det er en kombination, der kan vælte de fleste af pinden. Det er derfor også helt normalt, at dit humør svinger, og at du har let til tårer (særligt på 4.-5. dagen efter fødslen).

Det er dog vigtigt, at du reagerer, hvis det bliver en mere permanent tilstand, eller hvis din partner eller andre omkring dig er bekymrede for, hvordan du har det. Tag fat i din læge eller sundhedsplejerske, for der er hjælp at hente – og måske er det ganske lidt, der skal til for at vende skuden.