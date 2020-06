Knibeøvelser: Øvet

Når du mestrer at lave knibeøvelser siddende, er det tid til at komme op at stå. Start med at stå helt stille, knib så, og hold knibet, mens du tager et skridt.

Slip først knibet, når du står stille igen. Du kan også prøve at hoppe, imens du kniber.

Når du er blevet rigtig rutineret, vil du være i stand til at lave knibeøvelser, lige inden du hopper, eller når du mærker, at et nys er på vej.