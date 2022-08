Her er vi ovre i et diffust hårtab, hvor man får en kraftig udtynding af hele manken. Tilstanden opstår, 3-4 måneder efter at kroppen eller psyken har været udsat for en voldsom belastning som fx stress eller et dødsfald. Her kan du opleve at miste mere end 300 hår om dagen. Hårtabet skyldes, at hårrødderne bliver i hvilefasen, så du smider flere hår, end du producerer.

Tilstanden varer typisk et halvt år, og derefter normaliseres hårvæksten igen.