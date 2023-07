Hvorfor får man indgroede hår?

Flere ting kan bidrage til, at dine hår får svært ved at vokse rigtigt ud og i stedet begynder at gro indad, med irritation (og frustration) til følge.

Den helt store synder er hårfjerning, der er og bliver hård kost for både dine hår og din hud. Når du fjerner hår – både hvis du vokser eller barberer – presser du huden til at beskytte sig selv, og den første beskyttelseslinje består i at forny hudcellerne hurtigere end normalt. Den ekstra hud kan gøre det svært for håret at komme op til overfladen.

Dine hår kan dog også begynde at dreje den forkerte vej, hvis de bliver mødt af stramt og syntetisk tøj ved overfladen. Hårsækken kan simpelthen lukke til, hvis den både bliver mast og ikke kan ånde, og resultatet er indeklemte hår.