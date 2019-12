Hvad er en lyskenskade?

Hvordan kan eksperten behandle lyskenskade?

En fysioterapeut kan hjælpe dig, når du skal i gang med at genoptræne. Hvilke øvelser der er mest optimale at kaste sig over, afhænger nemlig af, hvilke af de mange lårmuskler eller sener du har skadet. Hvis smerterne varer ved, og skaden ikke lader til at ville hele af sig selv, kan det blive nødvendigt at operere. Her vil kirurgen typisk åbne den såkaldte lyskekanal og lægge et forstærkende net ind i den. Indgrebet ender vellykket hos omkring 90 procent.