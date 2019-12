Hvad er en korsbåndsskade?

Symptomer – hvordan føles en korsbåndsskade?

Når korsbåndet rives over, opleves det som regel som et smertefuldt smæld i knæet. Det overrevne ledbånd vil bløde inde i knæet, så hele knæet hæver kraftigt op, og det kan også mærkes. Både smerter og hævelse varer ved i flere dage eller uger. Men til gengæld er der ingen smerter, når hævelsen har lagt sig. Så oplever man, at knæet er ustabilt, og at benet giver efter, så man ikke har helt styr på underbenet.