Hvad er en fibersprængning?

Har jeg fået en fibersprængning eller forstrækning?

Begge skader sker typisk på grund af manglende opvarmning eller overtræning, men det kan være svært at vide, om man har fået en fibersprængning eller en forstrækning.

Den store forskel på de to skader er, at ved en fibersprængning rives muskelfibre over, hvor der ved en forstrækning opstår smerte, fordi man strækker musklen eller senen for meget, men uden at muskelfibrene rives over.

Den overordnet betydning er, at en forstrækning 'blot' vil gøre ondt, hvor en fibersprængning gør, at musklen ikke er i stand til at fungere. Behandlingen af skaderne er dog meget ens, men en fibersprængning tager længere tid at komme over.