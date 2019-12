Behandling af frossen skulder – hvad kan jeg selv gøre?

Frossen skulder uge 1: Søg læge

Hvis du har mistanke om en frossen skulder, bør du altid søge læge for at få stillet en korrekt diagnose. Armen skal holdes helt i ro, og du skal undgå at gøre noget, som fremprovokerer smerte.

Frossen skulder måned 1-4: Dæmp smerten

Mens det gør ondt, kan du dulme smerterne med medicin og sørge for god støtte til armen, når du sidder og ligger. Selv de mest velmenende forsøg på at holde skulderen i gang vil kun forværre smerterne.

Frossen skulder måned 5-10: Bevæg dig

Når smerterne har lagt sig, kan du meget forsigtigt lægge ud med passive bevægelser af den ramte skulder. Brug fx din raske arm til at bevæge den syge frem og tilbage, mens du slapper helt af i sidstnævnte.

Frossen skulder måned 10-18: Genoptræning måned

Først nu kan du begynde at bevæge skulderen aktivt igen. Sving den ramte arm strakt frem og tilbage eller ud til siden og tilbage igen. Brug eventuelt en elastik for at øge belastningen på muskler og led.