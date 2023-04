Misundelig på andres liv? Sådan tackler du følelsen

Prøv at tage følelsen af misundelse ud i din hånd, og observér den nysgerrigt, for her er der virkelig gang i noget inde i dig. Din impuls er at slippe af med følelsen – for eksempel ved at forvandle den til nedsættende tanker om den anden. Vær i stedet taknemmelig for den udvikling, som misundelsen kan sætte i gang i dit eget liv.

Du kan øve dig i at se det positive i dit liv ved at skrive dagbog, blandt andet om det, du er taknemmelig over.

