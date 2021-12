... og sig fra. Lavt selvværd er ofte forbundet med angst for at blive afvist og bekymring for, at andre ikke synes, du er god nok.

Det giver følelsesmæssige konflikter, hvor du skjuler dit rigtige jeg for i stedet at snakke folk efter munden. Men faktisk sætter de fleste pris på, at du har en holdning. Det giver værdighed og medbestemmelse i dit liv, som er vigtigt for, at du trives.