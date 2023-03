At spore humør med moodtracking er stadig et relativt mørklagt hjørne i forskning. Dog viste et mindre studie fra Birmingham Universitet i 2021, at brugere af humør-apps oplevede et markant fald i pludselige negative følelser og impulsivitet.

Til gengæld er journaling, der alene handler om at skrive noter og reflektere over dagen, bedre belyst. Studier viser blandt andet, at de, der skriver taknemmelighedsdagbog, kan reducere stress, angst og depression.

Journaling er sat i sammenhæng med alt fra lavere blodtryk, færre lægebesøg, bedre humør, bedre psykologisk trivsel, færre sygedage og forbedret søvn. Det er også dokumenteret, at metoden kan få folk ud af tankemylder, og i et forsøg med en 3.-klasse fik eleverne bedre karakterer. Så kom du bare i gang.