Kræft i familien – derfor skal I tale om det

Forskellen på film og virkelighed er, at kræften stadig fylder for dit indre blik, og at den bliver ved med at larme inde i vores hoveder, selvom vi sætter den på lydløs. Måske især når vi sætter den på lydløs! Hvis Charlotte Valgaard Jørgensen skal vælge ét budskab, er hun i hvert fald ikke i tvivl:

Hun ved, hvad hun taler om, for hun har set det ske i hundreder af kræftramte familier i sit arbejde som leder af en rådgivning i Kræftens Bekæmpelse. Hun har oplevet, at når kræften rammer, har samtalen det nogle gange med at forstumme.

Ser du en film, der bliver lidt for ubærlig, tager du måske hænderne op for øjnene eller skruer helt ned for lyden. Trangen til at vende sig væk fra det forfærdelige er naturlig – også for familier, der rammes af kræft.

“Vi skal være insisterende – ligefrem irriterende – og turde at tale med hinanden om, hvordan vi har det. Ellers ender vi med at sidde på hver vores ø. Når vi taler om det svære, er det lettere at komme igennem kræftforløbet,”

Sig noget nu!

Når en i familien får kræft, er der en helt ny situation, som de færreste af os har erfaring med at håndtere. En gammel bedstemor kan blive ramt af kræft. Men en forælder til børn eller unge? Eller et barn? Det føles så fuldstændig naturstridigt, så det kan være umuligt at finde et meningsfuldt strå at klamre sig til i følelsesmæssigt kaos.

Er der børn i den kræftramte familie, åbner det for en hel række af dilemmaer, hvor det ikke er entydigt, hvad der er det rigtige at gøre.

“Mange forældre henvender sig og spørger: ‘Skal jeg sige noget til mit barn nu, eller skal jeg vente?’ Vores svar er typisk: Ja, du skal sige det, du ved. Men ikke alt det, der muligvis kan ske.”

På det tidspunkt vil barnet, ifølge Charlotte Valgaard Jørgensen, alligevel allerede fornemme, at der er noget galt. I er måske fraværende, trætte eller gør ikke, som I plejer.

“Grundlæggende kan vi ikke skærme vores børn for kriser. Det er en misforstået omsorg at holde dem hen for at undgå, at de bliver bange. Det bliver de alligevel, netop fordi de kan mærke forandringerne hos de voksne, og det gør dem utrygge. Tavsheden vil bare efterlade dem alene på perronen,” siger familieterapeuten og tilføjer, at børns fantasi ofte er værre end virkeligheden.

Det er ikke kun mindre børn, der ifølge familieterapeuten har brug for, at der bliver talt om, hvad der foregår i familien. Også fraflyttede børn og voksne vil have gavn af, at der bliver prikket hul på den berømte byld og sat ord på.

“Alene at få at vide, hvad der sker, giver en tryghed, for så er der en grund til, at folk opfører sig anderledes. Det er rart at have en vished om, at hvis der sker noget, bliver jeg informeret – selvfølgelig med respekt for den enkeltes alder.“

Vi kan hurtigt få en tendens til at fokusere på det faktuelle: Nu skal der tages blodprøver, infektionstallet er steget, nu afventer vi svar fra scanningen osv. Det er det letteste. Det er straks sværere at få talt om følelserne, der følger i kølvandet på alt det målbare: angsten, vreden, opgivelsen, jalousien osv.

“Hvis de voksne ikke er vant til at have en følelsesmæssig kommunikation, skal den etableres. Så må man øve sig på at sætte ord på,” råder Charlotte Valgaard Jørgensen.