Hvad er sundest: At gå i overgangsalder tidligt eller sent?

I et norsk studie fra 2018 blev over 117.000 kvinder, der var gået i overgangsalderen, bedt om at svare på et spørgeskema om udvikling af kræft. Forskerne vendte tilbage efter 14 år og igen efter yderligere 14 år.

Ud af de 720, der udviklede kræft i livmoderen, så man en signifikant sammenhæng med hvor mange år, de havde haft menstruation i deres liv. Nogle endte med at have menstruation i 40 år og andre kun i 25 år. Studiet viste, at de kvinder, der endte med at have haft menstruation i flest år, har lidt højere risiko for at udvikle kræft i livmoderen sammenlignet med de kvinder, der havde haft menstruation i færre år.

Heldigvis er den grundlæggende risiko for at få kræft i livmoderen lille, ca. 2 % i Danmark, så selvom risikoen er lidt højere end gennemsnittet, er den stadig lav.