9 ting, du kan glæde dig til efter overgangsalderen

Overgangsalderen er frygtet af mange. Tre ud af fire kvinder er plaget af gener i denne periode, og da den samtidig er kroppens tydelige signal om, at det er slut med at være fertil – og at man altså ikke er helt ung længere – er der ikke noget at sige til, at mange af os ikke glæder os til denne periode.

Men ro på. Det er stadig 25 pct. af os, der glider rimeligt ubesværet gennem de berygtede år, og af dem, der har gener, er det langt fra alle, der rammes i svær grad. Og er du en af dem, der eksempelvis lider voldsomt af hedeture, er der ting, du selv kan gøre for at mildne generne.

Måske kan det også være en trøst, at der er mange lyspunkter ved årene efter overgangsalderen, hvor du eksempelvis har lagt menstruationer bag dig.





1. Sex, strand og sauna, når det passer dig

Det er ikke så fedt at være på stranden, i svømmehal og sauna i de dage, når du har menstruation, ligesom sex også nemt kan blive en griset affære. Det er slut nu.





2. Goddag igen til hvide bukser

Du kan tage dit dyre undertøj på og roligt smide dig i den hvide sofa hver eneste dag i måneden, hvis du har lyst – det er slut med at bløde igennem.





3. Farvel til gummi og piller

Du kan helt sikkert ikke blive gravid længere og behøver altså ikke længere at bekymre dig om prævention. Har du og din partner brugt kondom eller pessar, vil det uden tvivl give jeres sexliv et løft, at I ikke lige skal have udstyret ‘på plads’, inden I kan komme i gang.





4. Bye bye bind

“Åh nej, der er ikke flere bind!”. Har du tit stået i den situation, så glæd dig over, at du nu aldrig mere skal købe stakkevis af bind og tamponer. Også klimaet vil juble over, at dit forbrug hører op.





5. Højt humør

Har du været hårdt ramt af PMS, kan du – og sikkert også dine omgivelser – glæde sig over færre humørsvingninger.





6. Masser af dig-tid

Har du børn, er de sikkert store og selvhjulpne nu. Dermed har du bedre tid til fritidsinteresser og alt dét, som du gerne vil bruge din tid på. Dyrk motion, se dine veninder, lær et nyt sprog, engagér dig i frivilligt arbejde, begynd at male, få en kolonihave, læs bøger, eller hvad der gør lige præcis DIG glad.