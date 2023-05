Tandlægen: Sådan kommer du af med dårlig morgenånde

Det er helt normalt at have dårlig ånde om morgenen. Men det bliver det jo ikke mere lækkert af. Men der er faktisk nogle ting, du selv kan gøre for at forebygge den dårlige lugt.

Det vrimler med bakterier på dine tænder, tunge og i din mundhule. Faktisk så mange, at eksperter anslår, at vi hver især render rundt med omkring 700 bakterier i munden . Det er netop bakterierne, som oftest er skyld i din dårlige morgenånde. Det kan dog også skyldes andre ting, fortæller Christian Damgaard, tandlæge og lektor ved Københavns Universitet.

Hvis bakterierne ikke bliver renset væk, så er der større risiko for at få parodontitis , caries eller mandelpropper. Men rygning, sult, kost og dårligt reguleret diabetes kan også forårsage dårlig ånde.

Om natten går vi altså 6-8 timer uden at spise og drikke, og det er med til at tørre munden ud og mindske mundvandet. Endnu en grund til, at din ånde lugter en tand dårligere om morgenen end resten af dagen.

“Svovlholdige luftarter er vandopløselige, så spyt hjælper altså med at mindske bakterierne og den dårlige ånde. Når vi sover, så falder vores spytproduktion, og så bidrager spyttet ikke i samme grad til at rense mundhulens overflader, som når vi er vågne.”

Hvis din mund er tør, så har du formentlig også dårligere ånde. Dit spyt er nemlig det perfekte forsvar mod bakterierne, da det er med til at skylle nogle af dem væk. Bliver du for tør i munden giver du dem derimod grobund for at vokse sig store og stærke, siger tandlægen:

Selvom det er børnelærdom, at vi skal huske at børste tænderne morgen og aften, så kan det måske godt glippe i ny og næ. Men det er en dårlig idé at glemme tandbørstningen . Udover at holde Karius og Baktus fra døren, så hjælper børstningen også med at undgå en alt for grum morgenånde.

Det er derfor en god idé at forsøge at fjerne nogle af dem med tandbørsten eller en tungeskraber.

En anden god måde at forebygge den slemme ånde er at børste din tunge. Mange af os husker tandbørstningen, men springer tungen over – og det er en fejl, hvis du vil forbedre din morgendunst. Tungen er nemlig fuld af furer, som madrester og bakterier kan sætte sig i.

Sidst men ikke mindst anbefaler Christian Damgaard dig at bruge tandtråd. Du har nok også hørt din egen tandlæge nævne det flere gange, men tandtråd er et vigtigt middel i kampen mod dårlig ånde . Du får nemlig fjernet nogle af de bakterier mellem tænderne, som ellers ville ligge og hygge sig med proteinerne fra din aftensmad natten lang. Resultatet? Drageånde næste morgen.

Faktisk er der ingen evidens for, at den kosmetiske giver dig bedre ånde andet end et kort øjeblik efter, du har brugt den. Den kan derfor på ingen måde stå alene. Tandbørsten og tandtråden er vigtigst. Lidt ligesom det heller ikke hjælper at spraye deodorant på, hvis du i forvejen lugter af sved.

Men hvad så med den medicinske mundskyl, tænker du måske? Hvis det er bakterierne, der er skyld i den grimme lugt, hvorfor så ikke forsøge at dræbe dem? Faktisk anbefaler Tandlægeforeningen, at du holder dig fra medicinsk mundskyld, hvis du ellers er sund og rask. De indeholder nemlig antibakterielle stoffer, som i værste fald kan resultere i, at du bliver resistent overfor antibiotika.

Den medicinske mundskyld er kun fornuftig at bruge i situationer, hvor du for eksempel er blevet opereret i munden, og derfor ikke kan komme til at børste ordentligt. Men ellers er det simpelthen spild af penge og potentielt sundhedsskadeligt.