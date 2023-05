På I FORM er vi vilde med farver. Og det er faktisk ret heldigt, for det er nemlig supersundt at spise råvarer i mange forskellige kulører. Vi har dedikeret ugens madplan til retter, hvor der er fuld knald på både udseendet og sundheden.

Generelt er det en rigtig god idé at sørge for at spise mad i alle regnbuens farver hver dag. Dermed sikrer du nemlig, at du både spiser mange frugter og grøntsager – og spiser varieret. Det er godt, for så tanker du op med så mange forskellige næringsstoffer som muligt; der alle er med til at holde dig sund og rask.

De flotte farver står især frugt og grøntsager for, og dem finder du masser af i ugens madplan. Vi starter med en nem mexicansk rejesalsa med bl.a. tomater, peberfrugt, forårsløg og chili. Dagen efter er der kikærtevafler med avocado, gulerod, tomat og den flotteste pinkfarvede rødbedespread.

Onsdag skal du finde wokken frem, for her skal der svitses kalvekød sammen med bl.a. spidskål, løg, peberfrugt og gulerod og dernæst anrettes med flotte spirer.

Ugen sluttes af med 2 x kylling – først i rispapirruller med masser af sprødt grønt og dernæst i en bowl med bønner, majs, avocado, tomat og salsa. Du kan med fordel tilberede kylling til begge dage om torsdagen, så er fredagens menu supernem.

Den farverige fest fortsætter i weekenden, hvor du kan forkæle dig selv og familien med en superflot rawcake med masser af bær og passionsfrugt. Velbekomme!