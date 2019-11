Er rødløg sundere end almindelige løg?

Ikke rigtigt. Rødløget er langt det smukkeste løg, men rent sundhedsmæssigt kan det ikke leve op til det almindelige gule løg, også kaldet zittauerløg.

Det gule løg har et langt højere indhold end rødløget af antibakterielle olier og den kraftige antioxidant quercetin. Undersøgelser har vist, at quercetin mindsker det skadelige LDL-koles­te­rol i blodårerne, og stoffet kan desuden fordoble virkningen af E-vitamin i kroppen og dermed understøtte dit immunforsvar.

Lidt har rødløget dog at prale af, for den flotte rødviolette farve vidner om, at løget indeholder antocyaniner, en kraftig antioxidant. Antocyaniner hjælper både med at forebygge diabetes, hjerte-kar-sygdomme og nogle former for kræft. De fleste antocyaniner sider i løgets yderste og mest farverige lag, så skræl endelig ikke for mange af dem væk.

Rødløg indeholder desuden også en smule C-vitamin og kalium, der henholdsvis styrker dit forsvar mod bakterier og virus samt regulerer din væskebalance og dit blodtryk.