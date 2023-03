Sådan bliver din morgenkaffe endnu sundere

Studiet er lavet på den måde, at forskerne gav nogle immunceller en kunstig inflammation. Herefter undersøgte de, hvordan immuncellerne reagerede, når de blev påført polyfenoler kombineret med proteiner. Det viste sig, at immuncellerne var dobbelt så gode til at bekæmpe inflammation som de celler, der kun var tilsat polyfenoler.

Næste skridt er at teste det på dyr, og forhåbentlig på sigt teste på mennesker, for lige nu ved forskerne ikke, om kombinationen har en effekt i mennesker og i så fald i hvilken grad, men at det er “oplagt at forestille sig, at denne cocktail også kan have en gavnlig effekt på inflammation i mennesker,” siger Marianne Nissen Lund.

Nu tænker du måske, om det betyder, at du burde begynde at drikke litervis kaffe med mælk dagligt. Men her er professoren i fødevarekemi tilbageholdende.

“Alt med måde,” siger hun og fortsætter: “Det er altid det allerbedste råd, når det kommer til mad. Vi ved nemlig intet om mængder endnu – altså hvilken koncentration, der skal til før, at det vil have en antiinflammatorisk effekt i mennesker.”