6 tips til at få fisk til at smage (endnu) bedre

Frisk fisk har den bedste smag, men har du benyttet dig af et godt tilbud og fyldt fryseren op, så fortvivl ej. De frosne fisk er lige så sunde som de friske, og du kan også stadig få et virkelig lækkert måltid ud af dem. Vi anbefaler, at du tager dem ud af originalemballagen og pakker fisk og filetter enkeltvis, inden du putter dem i fryseren – gerne i en flad plastpose i stedet for en stor bøtte, for så fryser de hurtigere ind, og konsistensen på den færdigtilberedte fisk bliver bedre. Når du tør kødet op, så gør det langsomt natten over i køleskabet. Det gør, at fisken taber mindst mulig saft.

Og husk, at selvom du har opbevaret fisken på frost, så holder den ikke evigt. Særligt de fede fisk som laks, sild og makrel kan få en harsk smag, hvis de opbevares for længe i fryseren. En god rettesnor er, at du skal få dem brugt inden for tre måneder.