Kan man stole på cardiomaskinernes kalorietæller?

En del cardiomaskiner er designet sådan, at du godt kan få stor bevægelse uden nødvendigvis at yde dit maksimale. Crosstraineren er et godt eksempel, hvor du udelukkende kan bruge fødderne og benene, men stadig få håndtagene til at svinge hurtigt, som om du også brugte dine armkræfter. Det kan kalorietælleren ikke tage højde for.

Det samme gælder fx stepmaskinen, der ikke måler præcist, hvor dybt du tramper i pedalerne, men bare antal trin.

STOR GUIDE: Kend dine fitnessmaskiner