Det vrimler med perfekte sixpacks på sociale medier. Men inden du beslutter dig for, at du vil ligne ham eller hende fitnessmodellen fra Instagram, skal du vide, at det for de fleste kræver ekstremt hårdt arbejde og en masse afsavn at komme til at se sådan ud.

Ofte er man nødt til at banke fedtprocenten så langt ned, at sundhedsfordelene ryger. Så måske skal du komme overens med, at dine mavemuskler ikke behøver at være som hugget i marmor, før du er tilfreds.