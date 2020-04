3 oversete veje til en flad mave

2. Måden, du trækker vejret på

Nu er kropsholdningen på plads, og dermed har du også skabt de bedste betingelser for, at åndedrætsmusklerne kan gøre deres vigtige arbejde. Gør du det på den rigtige måde, aktiverer du nemlig mavemusklerne.

Når du trækker vejret ind, skal der ske en bevægelse nedad, opad, fortil, bagtil og ud i siderne. I de tilfælde bliver hele din core trænet. Det vil sige, at du kan træne din coremuskulatur ved hvert eneste åndedrag. Den chance har du intet mindre end 20.000 gange i døgnet!

Men mange af os har glemt, hvordan vi trækker vejret rigtigt i vores hektiske, stillesiddende liv. Start med at øve dig i at lade luften strømme forbi skuldrene og helt ned i maven, når du ånder ind – jo oftere, jo bedre. Du vil sikkert opleve, at det, udover a træne maven, har en lindrende virkning på alt fra smerter i ryg, nakke og hoved.



TIP TIL ÅNDEDRÆTTET

Lav denne simple åndedrætsøvelse hver dag. Tag en dyb indånding, hvor du forestiller dig, at du puster en ballon op i hele bughulen. Mærk fornemmelsen i lænden, taljen og maven. Aktivér din bækkenbund ved at knibe sammen, og ånd langsomt ud igen.Gør det 3 x 10 gange om dagen.