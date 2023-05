Får jeg flad mave af at spise sundt fedt?

Der er desværre ingen genveje til vaskebræt

Er drømmen en fladere mave, er det vigtigt at skelne mellem to forskellige slags mavefedt: Det ene er underhudsfedt, som er dét, der ligger under maveskindet.

Det andet er fedt omkring organerne, og det ligger dybere under huden. Der findes undersøgelser, som tyder på, at visse omega-3-fedtsyrer kan have en effekt på sidstnævnte, men der mangler forskning på området, før man kan konkludere noget med sikkerhed.

Skal din mave være fladere, er det bedre at gå helhedsorienteret til opgaven: Hygger du lidt for tit med alkohol, sukker, god mad og andre rare ting, så vil den flade mave lade vente på sig – uanset hvor meget sundt fedt du ellers spiser.

Skal du af med sul på maveskindet, er kalorieunderskud den vigtigste faktor. Det er det også, når du skal forbrænde fedt omkring organerne, men her er det tilmed vigtigt at spise sundt, være fysisk aktiv, undgå rygning, prioritere søvn og prøve at undgå stress, da stresshormonet kortisol kan give mere mavefedt.

Er du i tvivl om du er stresset? Tag vores online stress-test her