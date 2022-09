Falsk 👎🏼

Du kan sagtens have en flad mave uden at have trænet en eneste dag i dit liv. Hemmeligheden bag en flad mave – kan vi lige så godt afsløre med det samme – er helt simpel. Det handler om at have så lidt fedt som muligt mellem hud og muskler. Det kan du få helt uden at styrke musklerne.

Skærer du ned på dit daglige kalorieindtag, vil du tabe dig over hele kroppen, og maven vil til sidst også blive flad. Bare ikke nødvendigvis stærk. Googler du verdens stærkeste mænd og kvinder, vil du måske blive overrasket over at se flere runde, bløde maver.