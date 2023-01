Skulderstand

Øvelsen kaldes også for The Mother of all Asanas og har en harmoniserende virkning på alle kroppens systemer samt en balancerende virkning på sindet.

Sådan udfører du yogaøvelsen skulderstand

Læg et tæppe under skuldrene/den øverste del af ryggen.

Løft knæene op til brystet, og flet fingrene under dig, og rul overarmene udad.

Sving dig op på skuldrene, mens du bøjer i albuerne og placerer hænderne på ryggen. Ret ryggen op.

Stræk benene, så fødderne peger lige op – vær stærk i benene.

Pres albuerne ned i gulvet.

Øvelsens længde: Bliv i stillingen i 5 min. – og med tiden 10-15 min.

