8 gode grunde til at dyrke yoga

5. Du får et sundere hjerte og blodtryk

Yoga kan have en effekt på forhøjet blodtryk, det viser en undersøgelse fra 2018, som kiggede på flere studier. Selvom det kun sænker forhøjet blodtryk en smule, kan det have stor betydning for helbredet.

Overordnet opnår du en positiv effekt på dit blodtryk, hvis du dyrker en halv times moderat motion hver dag. Yoga eller en gåtur er et rigtigt fint sted at starte, hvis du ikke er så vant til at dyrke motion.





6. Du sover bedre

Du vil have lettere ved at falde i søvn om aftenen, hvis du dyrker regelmæssig yoga – det skyldes primært det meditative aspekt.

Det er ikke alle former for yoga, der er gode at dyrke lige før sengetid. Fx får flow yoga eller hot yoga dit hjerte til at banke hurtigere og giver sved på panden, hvorimod du i hatha eller yin yoga får en roligere yogatime med pauser imellem stillingerne.

Hvis du er en af dem, der har svært ved at slukke tankemylderet og falde til ro, inden du skal sove, kan du her finde specifikke yoga-øvelser, som kan hjælpe dig godt på vej.





7. Du får bedre fordøjelse

Bestemte former for yoga kan hjælpe dig med at få en bedre fordøjelse. På samme måde som anspændte skuldre kan have godt af en gang massage til at blive forløst, kan fordøjelses-systemet have gavn af at blive masseret, så tarmene giver slip på det, de holder på.

Generelt spiller både bevægelse og måden, vi trækker vejret på, en stor rolle for et sundt og velfungerende fordøjelsessystem. Du bevæger din rygsøjle, når du fx går eller løber, og den understøttes af aktive ryg- og mavemuskler. At både mave, ryg og rygsøjle er i bevægelse, er netop det, der har stor indvirkning på tarmene.

Yoga kan give samme effekt, og når du også har fokus på at trække vejret dybt, er der endnu mere hjælp at hente.





8. Du tager energien fra yoga med i din hverdag

Måske er din primære grund til at dyrke yoga, at du vil træne dine muskler, blive mere smidig eller få bugt med nogle spændinger. Men over tid vil du måske opleve, at det, du føler og bruger, når du dyrker yoga, vil blive en del af din hverdag.

Mange, der dyrker yoga regelmæssigt, vil opleve, at de bliver gladere, nemmere kan slippe tankemylderet og finde ro – og at de generelt passer bedre på sig selv.