Yogaudstyr – yogasokker

God kontakt med underlaget har stor betydning for udbyttet af undervisningen. Samtidig skal instruktøren kunne se, hvordan din fodstilling er, så hun evt. kan rette den.

Derfor skal yoga dyrkes uden sko på. Men uden sko er der rigtig mange, der fryser om tæerne, hvorfor et par skridsikre strømper er et oplagt valg. På den måde holder du varmen, og instruktøren kan se, hvad du laver.

Et plus er, at du står godt fast. Det er vigtigt, at der er tæer i strømperne, fordi du skal kunne pege tæerne ud i alle retninger.

Yogaudstyr – yogabælte

Et yogabælte er med til at opretholde en god holdning og et sundt stræk igennem hele øvelsen.

Det bruges som en forlænget arm. Du kan fx slynge et yogabælte om foden, holde det stramt i hver hånd på hver side af benet og derved lave et stræk. Et godt yogabælte skal være stabilt og ikke give sig. Du skal undgå nylonreb, der glider mellem hænderne.

Dit yogabælte skal være 2 meter for at være langt nok i yderstillingerne.