Hvis du gerne vil nyde din ferie uden overhovedet at tænke på træning, skal du ikke møde så meget som ét løftet øjenbryn herfra. Sådan er vi nemlig mange, der har det.

Omvendt er vi også mange, der har det bedst med at være (lidt) aktive og synes, det er møgærgerligt, hvis formen er dykket for meget, når vi rejser os efter tre uger i liggestolen.

Må vi ikke foreslå en mellemvej, hvor du ved at røre dig lidt hver dag kan forhindre muskler, kondition og også motivation i at gå i dvale? Vi har sammensat en 3-ugers challenge, hvor du hver dag skal træne i få minutter, men alligevel godt kan få pulsen op.

3 øvelser hver dag

Programmet er overskueligt og kan således sagtens kombineres med anden motion. Du skal nemlig kun lave tre ting: Du skal squatte, stå i planke og lave en pulsøvelse. Enkelt, men effektivt.

Ved pulsøvelsen giver vi dig tre valgmuligheder, og det er op til dig, om du laver den samme hver dag eller skifter.

Den første dag skal du blot lave hver øvelse i 30 sek., og det kan de fleste sikkert overskue – selv i ferien. For hver dag lægger vi 5 sek. til.

På feriens sidste dag vil du således skulle lave hver øvelse i 2 min. og 10 sek. Det er godt for motivationen at konkurrere med dig selv, og til den tid er du så stærk, at det kan du sagtens klare!

Uanset om du er på ferie med din partner, hele familien eller en veninde, så prøv, om du ikke kan få andre med på din challenge. Det er altid sjovere at træne med andre, og så er der også større sandsynlighed for, at du rent faktisk får lavet øvelserne.

God træning – og rigtig god ferie!

Vil du være endnu mere aktiv i din ferie? Så tjek vores 7 ferietips her