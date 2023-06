To lange bluser eller bare én? Har du også svært ved at afgøre, hvad du skal have med på ferie, får du forklaringen her:

“Hvis man ved, at der er godt vejr, er det nemt nok at pakke. Men omskifteligt vejr på feriedestinationen prikker til vores mangelsans. At mangle opfatter hjernen som potentielt livstruende,” siger Lone Vesterager Martinus, der er neuropsykolog.

For urmennesket kunne det nemlig have fatale konsekvenser at fryse eller have glemt sin flinteøkse. Så hvad gør hjernen?

